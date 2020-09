Lavoro: protesta a Roma operatori servizio telefonico 060606, "tutelare contratti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sit-in di protesta in piazza del Campidoglio da parte degli operatori del servizio telefonico di Roma Capitale 060606, per chiedere maggiori tutele contrattuali, in vista del cambio appalto che avverrà dal primo ottobre quando lo sportello telefonico 060606 di Roma Capitale ed il contact center di Anac verranno gestiti dalla cooperativa sociale integrata Acapo. "Campidoglio risparmia, Acapo guadagna, il lavoratore non magna", è lo striscione esposto sulla Scala dell'Arce capitolina per il presidio di protesta, promosso dalle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil e Ugl telecomunicazioni. Tra bandiere dei sindacati e slogan che colorano la piazza, ad animare la manifestazione anche i cori intonati dai dimostranti come "dignità, dignità" o "Virginia (Raggi, ndr) scendi". "Roma Capitale, sarò sottopagato, in cosa posso esserle utile?", è uno dei cartelli tenuti dai manifestanti. (segue) (Rer)