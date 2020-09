Guinea-Conakry: isolata l’abitazione di uno dei leader dell’opposizione in vista delle proteste di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Guinea hanno isolato l'abitazione di Abdourahamane Sano, uno dei leader del Fronte nazionale di opposizione per la difesa della costituzione (Fndc), la piattaforma promotrice delle prooteste dei mesi scorsi contro il presidente Alpha Cobndé. Lo ha denunciato l’Fndc in una nota pubblicata su Facebook, secondo cui l'accesso alla casa di Sano è al momento bloccato dalla polizia. L’episodio giunge alla vigilia di nuove proteste contro la decisione del presidente Condé di correre per un terzo mandato alle elezioni del prossimo 18 ottobre, previste per domani. “Temendo l'ampiezza della mobilitazione dei cittadini per la marcia del Fndc, Alpha Condé ha preso la decisione di vietare questa manifestazione contro il suo terzo mandato”, denuncia l'alleanza. Sebbene l'Fndc abbia chiesto il boicottaggio delle urne, un totale di 11 candidati dell'opposizione sfideranno l'82enne Condé alle elezioni del 18 ottobre.(Res)