Scuola: Gelmini, per governo è all'ultimo posto, Azzolina vive su un altro paese

- Il concorso straordinario organizzato in fretta e furia a ottobre è l'ennesima riprova di un governo incapace che ha messo all'ultimo posto dell'agenda politica la scuola, e che riesce a litigare anche su questo, scontentando docenti, studenti e famiglie. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Tutto ciò avviene in un momento molto critico per il mondo scolastico, già così provato dall'emergenza sanitaria e da quella amministrativa, con la mancanza cronica degli insegnanti. Cosa succederà ancora negli istituti quando chiederanno di assentarsi i docenti precari per partecipare al concorso e i docenti titolari per far parte delle Commissioni giudicatrici? Chi li sostituirà? Chiuderemo nuovamente le scuole? Il ministro Azzolina sembra vivere su un altro pianeta e dà l'impressione di non preoccuparsi per nulla delle attività didattiche che di fatto non sono mai partite in modo regolare ormai ad un mese dall'inizio delle lezioni", aggiunge.(Rin)