Milano: ricerca sul futuro al 2046, obiettivo città green, equa e attrattiva

- Primo obiettivo per la Milano del 2046 sul piano della salute è garantire quella dei bambini e dei ragazzi. È uno dei risultati dello studio "Alla ricerca del benessere: desideri, timori, rappresentazioni della Milano che sarà", realizzata dal laboratorio sul futuro milano2046, promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale. Un progetto nato non in tempi di pandemia, ma tre anni fa, nell'apice dello sviluppo del capoluogo lombardo, con l'obiettivo - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, in occasione della presentazione dei risultati - "di contrastare un dibattito pubblico troppo schiacciato sul presente e sulla cronaca. Siamo consapevoli che il compito delle istituzioni è anche quello di affrontare le emergenze del presente, ma pensare al futuro non significa trascurare il presente, perché il futuro di questa città dipenderà anche delle scelte fatte oggi". La ricerca, a cui hanno partecipato 249 persone, indaga i desideri e i rischi per il futuro sotto 12 dimensioni - dalla salute all'istruzione, fino alla sicurezza e alle cultura - racchiuse nel Bes, l'indicatore che dal 2016 affianca il Pil nel bilancio dello Stato, consentendo di rendere misurabile la qualità della vita. "Noi non stiamo provando a prevedere il futuro, ma a prepararci ai diversi futuri. E la ricerca ci ha fatto capire quante ipotesi di futuri ci siano anche all'interno di Milano", ha spiegato l'economista Enrico Giovannini, membro del comitato d'indirizzo di milano2046. (segue) (Rem)