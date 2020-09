Milano: ricerca sul futuro al 2046, obiettivo città green, equa e attrattiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda parola chiave è 'resilienza', ma una resilienza che sia trasformativa, cioè la capacità di reagire a uno choc rimbalzando. Qui non vogliamo rimbalzare indietro, ma avanti", ha aggiunto l'ex ministro del Lavoro, lanciando una "provocazione a Milano", cioè quella di "creare un 'museo del futuro' a servizio di tutta l'Italia e dell'Europa, come già hanno fatto altre città del mondo, da Dubai a Rio de Janeiro". Il futuro immaginato dai partecipanti alla ricerca sulla Milano del 2046 - una platea composta al 22 per cento da over 60, al 33 da 50-60enni, al 29 da 40-50enni e per il 16 per cento da under 40 - è fatto di equità, lotta alle disuguaglianze, poca burocrazia e sostenibilità ambientale ed è soprattutto attento alla formazione delle generazioni future. Sul fronte della salute preoccupano l'eccessiva ospedalizzazione e l'incremento di persone con bisogni di assistenza di lungo periodo e sta a cuore che l'accesso alle nuove terapie sia indipendente dal censo. Primo obiettivo per la formazione è quello di abbattere la dispersione scolastica, mentre i rischi maggiori percepiti sono la perdita di motivazione del corpo docenti e la creazione di classi ghetto. Rispetto al campo del lavoro, per i partecipanti è importante favorire lo sviluppo delle imprese e catalizzare realtà estere, per fare di Milano un polo attrattivo del centro-sud Europa, capace di integrare i migliori giovani talenti. Altro obiettivo per il futuro che emerge dallo studio è l'eliminazione del "pay gender gap", mentre si percepisce il rischio di una crescita delle disuguaglianze tra lavoratori stabili e precari. (segue) (Rem)