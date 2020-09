Milano: ricerca sul futuro al 2046, obiettivo città green, equa e attrattiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da una parte emerge il desiderio di spingere nella direzione di una maggiore internazionalità di Milano, preoccupa che a limitarla possa essere una burocrazia sempre più pesante e farraginosa. Spaventano poi l'aumento dell'odio e della paura, il populismo e la ricerca di consenso, l'accentuazione delle disuguaglianze sia di genere e di ceto, che generazionali, in particolare le difficoltà dei giovani a formare una famiglia. Alla politica e alle istituzioni i partecipanti al questionario chiedono di promuovere l'educazione civica e il senso di appartenenza alla comunità; mentre temono la diffusione di populismo e analfabetismo funzionale e il fallimento della governance multi livello. Indicativi i risultati del questionario sulla sicurezza: il primo obiettivo per il futuro che emerge è quello di "contrastare, fino ad annullare, la dispersione scolastica"; la maggior paura è il disagio sociale crescente, soprattutto nelle periferie, con la creazione di quartieri ghetto. Spaventano poi l'inquinamento, il peggioramento della manutenzione e la mancanza di incentivi sugli investimenti in cultura e paesaggio. Non è un caso, infatti, che il primo degli obiettivi che emerge dal focus dedicato all'ambiente sia la riqualificazione dell'intero tessuto immobiliare milanese, in particolare quello delle case popolari, al fine di ottenere edifici con una maggiore efficienza energetica. Aspirazione per il futuro è infine anche quella di fare di Milano una città "green", la prima in Europa per gestione di rifiuti e riciclo. (Rem)