Sardegna: market della droga in un'abitazione di Settimo San Pietro, arrestato 37enne e denunciata la madre

- La loro casa a Settimo San Pietro, nel cagliaritano, era diventata un'autentico market della droga. Per questo i Carabinieri della stazione di Sinnai hanno arrestato un 37enne del paese e denunciato la madre, una 66enne. I militari hanno raccolto e sviluppato le segnalazioni di diversi residenti. In sinergia con il personale specializzato del nucleo Cinofili di Cagliari i militari della locale stazione hanno dato inizio ad una perquisizione domiciliare nei confronti di Z.V., 37enne di Settimo San Pietro, già noto agli operanti, sospettato di detenere nella propria abitazione, che condivideva con l'anziana ​ madre L.L. 66enne, ​ sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione che ne è seguita non ha fatto altro che confermare la fondatezza dei sospetti dei giorni precedenti: infatti sono stati trovati 3,100 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 28 buste in cellophane, svariati semi di cannabis, 3 flaconi di metadone da 50 mg, 6 piante in vaso di cannabis indica alte circa 1,20 m., un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro per un valore di 640 euro quale verosimile provento dell'attività di spaccio. Condotto in caserma Z.V. è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'anziana madre è stata denunciata per concorso nel reato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del PM di turno, l'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (Rsc)