Speranza: "Servono risorse per rilanciare la sanità, non importa se dal Mes o dal Recovery Fund"

- "Io voglio costruire il piano di rilancio della sanità del nostro Paese. Da dovunque arrivano le risorse sono benvenute. Dal Recovery? Mi batterò per averne il più possibile. Si decide di usare il Mes? Il mio obiettivo è portare più risorse sul Ssn. lo strumento finanziario che usiamo è finanche secondario". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in Commissione Sanità del Senato, rispondendo alle domande dei senatori sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund. "Io non sono un tifoso, non entro in una battaglia ideologica. Certo, più ne arrivano di risorse meglio è. Da dove arrivano viene un attimo dopo", ha aggiunto. (Res)