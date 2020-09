Campidoglio: Celli (RtR), la maggioranza non esiste più, da M5s telenovela di litigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra, Roma torna Roma, Svetlana Celli, commenta quanto accaduto oggi in Assemblea capitolina dove è mancato il numero legale per l'apertura della seduta su atti di bilancio. "Più che attaccare un singolo consigliere la maggioranza M5s dovrebbe riflettere sulle proprie difficoltà interne e prendere atto del pantano in cui è finita - afferma Celli in una nota riferendosi alle esternazioni rivolte al presidente d'Aula De Vito -. Un pantano che tiene in ostaggio e blocca le istituzioni cittadine. È gravissimo questo stallo della maggioranza che blocca l'azione amministrativa per la città, nelle condizioni in cui si trova Roma dopo quattro anni di mancato governo. Delibere importanti per il futuro di Ama, come l'assestamento di bilancio e la delibera sulla Tari, rinviate a domani nell'ultimo giorno utile per essere approvate. I romani non meritano, dopo tante promesse mancate, anche la telenovela dei litigi interni al M5s. Gli ultimi mesi di consiliatura così rischiano di essere un supplizio insostenibile per la città". (Com)