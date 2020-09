Grecia-Usa: Mitsotakis, rapporti bilaterali ai massimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Grecia e Stati Uniti non sono mai stati così "ravvicinati e produttivi" come lo sono oggi. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, evidenziando che questa cooperazione positiva si concretizza "a tutti i livelli". Secondo Mitsotakis, che con Pompeo ha visitato la base aerea della Baia di Souda, a Creta "batte non solo il cuore della Grecia e quello del Mediterraneo orientale" ma anche "il polso forte della cooperazione tra Grecia e Stati Uniti". "La Baia di Souda sta emergendo come uno dei luoghi più strategici nell'intera regione", ha osservato Mitsotakis sottolineando l'importanza della cooperazione tra le industrie della difesa dei due paesi, come evidenziato dalla modernizzazione degli 84 velivoli F-16 dell'Aeronautica ellenica. (segue) (Gra)