Grecia-Usa: Mitsotakis, rapporti bilaterali ai massimi storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell'energia, secondo il premier greco, Alessandropoli con il suo terminale per il Gnl sta emergendo come un luogo strategico per le forniture di gas dagli Stati Uniti ai Balcani, un'area dove la Grecia conferma la sua posizione geografica privilegiata. Mitsotakis non ha mancato di denunciare poi le azioni turche contro il diritto internazionale e contro "i valori della civiltà occidentale". "La risposta greca a tutte queste sfide è sempre la difesa dei nostri diritti nazionali", ha affermato facendo notare che Pompeo ritiene importanti i contatti preliminari tra Atene e Ankara a livello Nato. "Sono moderatamente ottimista che è ora la volta della diplomazia", ha concluso. (segue) (Gra)