Fondi Lega: pm Milano su caso Lfc, ancora esigenze cautelari per Di Rubba-Manzoni, confermare domiciliari

- Per i due commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni non è cambiato niente e pertanto sono ancora sussistenti tutte le esigenze cautelari. Così, in sintesi, il pm Stefano Civardi ha chiesto ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano di confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari per i due professionisti vicini alla Lega, arrestati lo scorso 10 settembre con le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell'ambito dell'inchiesta sul caso Lombardia film commission. Nella misura cautelare i magistrati avevano richiesto la custodia in carcere, ma il gip aveva deciso per domiciliari evidenziando che "ricorre un concreto ed attuale pericolo di commissione" dei delitti "per cui si procede". Inoltre, "il gruppo", formato anche da Michele Scilieri e il cognato Fabio Giuseppe Barbarossa, "beneficia degli incarichi di rilievo tuttora ricoperti da alcuni suoi componenti negli organigrammi di numerose società ed enti, fra cui anche soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica". Nell'udienza - da quanto appreso - la difesa dei contabili ha parlato del valore dell'immobile a Cormano (Mi) più che congruo rispetto al prezzo d'acquisto per 800 mila euro. Il collegio Mannocci-Amicone-Peroni Ranchet si è riservato sulla decisione che verrà presa entro il termine di cinque giorni.(Rem)