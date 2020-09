Lavoro: Pd Campidoglio, in piazza con operatori 060606 contro penalizzazioni contrattuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo in piazza del Campidoglio con le lavoratrici ed i lavoratori dei servizi Anac e 060606 che protestano contro l'intenzione del nuovo gestore di applicare un contratto diverso da quello nazionale delle telecomunicazione e che andrebbe ad incidere negativamente sui diritti e sugli stipendi dei lavoratori". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Pd capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "Il personale dello 060606 merita un contratto corrispondente alla professionalità messa in campo. Nell'esprimere piena solidarietà ai lavoratori in sciopero, chiediamo di mettere uno stop agli ultimatum del nuovo committente - aggiungono gli esponenti del Pd -. La giunta Raggi passi dalle promesse a vuoto ai fatti, ed intervenga per garantire la corretta applicazione contrattuale da parte del committente adottando anche la misura straordinaria di prorogare di un mese della gestione in corso, così da permettere al Ministero del lavoro di aprire un tavolo di concertazione con i sindacati e la società che ha vinto l'appalto. E' evidente che con condizioni contrattuali peggiorative si avranno naturali ripercussioni sulla qualità del servizio. Abbiamo predisposto sulla vicenda una mozione urgente che porteremo in Assemblea capitolina", concludono Baglio e Zannola. (Com)