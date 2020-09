Ghana: sospetti secessionisti assaltano stazione degli autobus nella città di Ho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sospetti secessionisti hanno attaccato una stazione degli autobus e bruciato un veicolo nella città di Ho, nella regione del Volta, nel sud-est del Ghana. Lo riferiscono i media locali, secondo cui gli aggressori hanno aperto il fuoco prendendo in ostaggio una guardia della sicurezza sotto la minaccia delle armi prima di picchiare alcuni autisti. Le forze di sicurezza sono in seguito intervenute per riportare la situazione alla calma. La scorsa settimana un gruppo che si fa chiamare Fronte di ripristino del Togoland occidentale ha attaccato due stazioni di polizia e hanno aperto il fuoco contro gli agenti di sicurezza, uccidendo una persona e ferendo altre cinque persone. I separatisti hanno anche rubato 10 fucili d'assalto AK-47 e un veicolo della polizia in quello che è considerato l'attacco più grosso condotto dal gruppo. Al momento è in corso una caccia all'uomo per individuare e catturare i leader secessionisti. Negli ultimi anni cinque diversi gruppi hanno condotto campagne per la proclamazione del cosiddetto Togoland occidentale, composto da parti della regione del Volta e del nord del Ghana, denunciandone l’emarginazione durante le successive amministrazioni postcoloniali. Il Togoland amministrato dai colonizzatori britannici non rientrava nei confini dell'ex regione della Costa d'Oro, corrispondente all'odierno Ghana, tuttavia nel 1956 la sua popolazione votò per unirsi al Ghana da poco indipendente. Il parlamento britannico ha anche promulgato il Ghana Independence Act del 1957 per certificare l'annessione. (Res)