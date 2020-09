Speciale energia: Besseghini (Arera), visione di medio periodo per sfruttare opportunità insite nella crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di cogliere le opportunità insite nella fase di rilancio che stiamo attraversando è necessaria una visione di medio periodo, e un lavoro pragmatico che sia in grado di portarci rapidamente alle soluzioni necessarie per uscire dalla crisi. Così Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, intervenuto alla prima giornata dell’Italian Energy Summit del “Sole 24 Ore”. “Stiamo attraversando una fase interessante in cui sono necessari un cambio di passo importante e una diversa presa di coscienza rispetto alle precedenti strategie: durante la pandemia il comparto energetico ha comunque reagito bene e con grande efficacia, nonostante rimangano alcuni problemi soprattutto nel settore elettrico, con una deriva nella qualità del servizio”, ha spiegato, sottolineando la necessità di puntare sull’innovazione e stimolare i principali distributori verso una logica di convergenza. “Bisogna continuare a monitorare gli effetti dell’emergenza sul settore e i suoi operatori, tentando al contempo di maturare una visione di stimolo all’economia basata su fattori come il green e il digitale, in grado di avviare una fase di rilancio: alla normale regolazione, per sfruttare al meglio le opportunità associate alla crisi, devono necessariamente aggiungersi strumenti straordinari”, ha concluso. (Ems)