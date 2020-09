Speciale energia: Russia, società ungherese Mol costruirà fabbrica di bitume in Tatarstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera e del gas ungherese Mol intende costruire una fabbrica di bitumi nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, dopo aver incontrato a Budapest il viceministro della regione russa del Tatarstan Albert Karimov. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Mti", l'investimento ha il valore di 13 milioni di dollari. Il progetto sarà attuato in collaborazione con un partner locale, Tatneft. I preparativi sono già in corso e Szijjarto ha rivelato che il governo sta negoziando con Mol a proposito dell'entità di eventuali sussidi statali al progetto. "Il Tatarstan è una delle repubbliche della Federazione russa più ricche e che si stanno sviluppando più rapidamente, con una produzione annua di 40 milioni di tonnellate di greggio e 1,3 miliardi di tonnellate stoccate nelle riserve", ha detto il capo della diplomazia di Budapest. (Vap)