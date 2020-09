Speciale energia: Descalzi (Eni), servono normative in grado di aiutare la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è un processo che deve essere aiutato dalle normative, per le quali serve un maggiore coordinamento con le istituzioni: non possiamo pensare al futuro con normative vecchie di decenni che si riferiscono ad un sistema completamente diverso da quello attuale. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto alla prima giornata dell’Italian Energy Summit del “Sole 24 Ore”. “Le normative devono aiutare la transizione, e i prodotti decarbonizzati vanno aiutati: particolarmente importante sarà puntare sull’idrogeno, e trovare gruppi industriali in grado di sostituirlo al gas”, ha spiegato, sottolineando la necessità di lavorare per creare un sistema che permetta investimenti e sviluppo. (Ems)