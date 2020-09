Speciale energia: Descalzi (Eni), serve modello industriale differente che guardi alle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha sempre voluto promuovere la sostenibilità per tutte le sue persone e i suoi stakeholder: lavoriamo a tutto campo per essere trasparenti sul piano economico e finanziario, dare ai programmi futuri obiettivi concreti di medio e lungo termine e promuovere diritti umani, inclusione e diversità. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto alla prima giornata dell’Italian Energy Summit del “Sole 24 Ore”. “Tutto questo, insieme alla decarbonizzazione, fa parte di un modello industriale differente su cui dobbiamo puntare, con l’obiettivo di ridurre i gap e guardare non solo all’ambiente, ma anche alle persone: bisogna creare una società che riesca a vivere insieme, e non segmentata come quella attuale”, ha spiegato, sottolineando quanto la pandemia abbia contribuito a far maturare una coscienza comune e la consapevolezza della necessità di questo cambiamento. Per un futuro energetico e pulito, ha continuato, uno dei progetti messi in campo da Eni riguarda il polo di Ravenna per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. “Dal punto di vista progettuale e dell’impatto ambientale abbiamo definito quasi tutto: il progetto è molto maturo e il Recovery fund ci consentirà di accelerarlo e catturare molta più Co2, fino a 6 milioni di tonnellate all’anno entro 5-6 anni”, ha detto. (Ems)