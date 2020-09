Poche ore al primo duello Trump-Biden: ecco come funziona il faccia a faccia tra i candidati alla presidenza Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Cleveland, in Ohio, avrà luogo il primo dei tre duelli tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il candidato democratico, Joe Biden, appuntamento cruciale in vista del voto del 3 novembre prossimo. Il dibattito sarà moderato da Chris Wallace, giornalista di “Fox News”, e secondo quanto emerso nelle ultime ore i due sfidanti non si stringeranno la mano e non indosseranno mascherine contro il Covid-19. L’evento durerà 90 minuti, la prima risposta spetterà a Trump e il confronto si articolerà attorno a sei macro-temi: storia politica dei due candidati; Corte suprema; pandemia di coronavirus; economia; razzismo e violenza nelle città degli Stati Uniti; integrità del processo elettorale. A ciascuno di questi argomenti verranno dedicati 15 minuti di tempo, con Trump e Biden che avranno a disposizione due minuti per risposta.L’evento è organizzato dalla Commissione sui dibattiti presidenziali, il cui co-presidente Frank Fahrenkopf ha fatto sapere all’emittente “Cnn” che a Cleveland ci saranno anche circa 60-70 spettatori. Tra questi, come confermato dalla Casa Bianca, vi saranno anche la first lady Melania Trump e Ivanka, figlia e consigliera politica del presidente in carica.Tra le modifiche apportate al format a seguito dell’emergenza coronavirus vi è anche l’eliminazione della “spin room” per i media, dove generalmente dopo il dibattito i comitati elettorali inviano sostenitori e rappresentanti per sostenere la causa dei rispettivi candidati. I successivi duelli tra Trump e Biden sono in programma per il 15 e il 22 ottobre prossimi, rispettivamente a Miami e a Nashville. Il primo sarà moderato da Steve Scully, direttore politico dell’emittente via cavo “C-Span”, il secondo da Kristen Welker, corrispondente alla Casa Bianca di “Nbc News”. Un altro appuntamento in calendario è il dibattito tra gli aspiranti vice: il vicepresidente Mike Pence sfiderà la senatrice democratica Kamala Harris il 7 ottobre prossimo a Salt Lake City con la moderazione di Susan Page di “Usa Today”. Attualmente, secondo le medie dei sondaggi elaborate da “RealClearPolitics”, a livello nazionale Biden gode di un vantaggio di sette punti percentuali su Trump. (Nys)