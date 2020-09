Energia: Gallo (Italgas), su privatizzazione rete greca dialoghiamo con possibili partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla privatizzazione della rete del gas greca Italgas ha in corso consultazioni con potenziali partner per la presentazione dell’offerta. Così l’amministratore delegato della società, Paolo Gallo, intervenuto oggi alla prima giornata dell’Italian Energy Summit del “Sole 24 Ore”. “Siamo stati selezionati per la gara: attualmente stiamo valutando potenziali partner e cercando di capire se ciò ci renderebbe maggiormente competitivi”, ha detto. (Ems)