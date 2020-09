Isis: pm Milano, fatti rientrare 4 probabili terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arresto di Alice Brignoli e il rientro dei suoi figli "abbiamo fatto tornare quattro probabili terroristi che non è una politica che molti altri Paesi applicano". Lo ha detto il pm Alberto Nobili, responsabile dalla sezione distrettuale anti-terrorismo della Procura di Milano, nel corso della conferenza stampa sulla cattura della 'foreign fighter" italiana che raggiunse la Siria nel settembre 2015 insieme ai tre figli minorenni (un quarto è nato lì, ndr) e il marito. La madre "ha indottrinato i figli in tenera età", ha aggiunto Nobili citando alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare del gip Manuela Cannavale per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Inoltre era "talmente fiera" dell'addestramento dei bambini alla causa dell'Isis che aveva come foto profilo di Whatsapp "l'immagine dei figli e di un altro bimbo combattente col dito alzato (gesto che attesta la fede in Allah, ndr)". Il pm ha osservato che i bambini, ora affidati in una comunità in attesa delle decisioni del Tribunale dei minorenni, saranno seguiti e monitorati in questa fase di transizione dopo aver trascorso cinque anni in Siria. (Rem)