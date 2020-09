Reddito cittadinanza: Fapi a Di Maio, dirotti risorse a Piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, afferma: "Al ministro Luigi Di Maio diciamo: non sono i percettori del reddito di cittadinanza a doversi mettere a disposizione delle Piccole e medie imprese, ma deve essere il governo a dirottare, le risorse impiegate per questa misura, verso gli investimenti proposti dalle imprese che consentono la creazione di nuovi posti di lavoro. La nostra convinzione - continua Sciotto in una nota - è che il tessuto produttivo può generare occupazione, non le azioni di assistenzialismo sociale. L'esperienza di questi primi 18 mesi, di erogazione del reddito di cittadinanza, ci consegna un vero fallimento di questa misura sociale: infatti, nessun percettore è stato collocato al lavoro". (Com)