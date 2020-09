Ue-Georgia: firmati due accordi da 129 milioni di euro per affrontare Covid e impatto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la politica di vicinato e di allargamento, Oliver Varhelyi, e il primo ministro della Georgia, Giorgi Gakharia, oggi in visita ufficiale a Bruxelles, hanno firmato due accordi di finanziamento del valore di 129 milioni di euro per aiutare la Georgia ad affrontare la pandemia di Covid-19 e il suo impatto sull'economia del paese. Lo ha annunciato la Commissione europea. Il commissario Varhelyi ha dichiarato che "l'Ue è al fianco della Georgia durante tutta la pandemia" di Covid 19. "Continueremo a fare tutto il possibile per mitigare gli effetti della pandemia sulla vita dei cittadini e delle imprese", ha aggiunto. Il primo accordo di finanziamento, del valore di 75 milioni di euro in sovvenzioni, sosterrà il piano nazionale di crisi economica, volto ad aiutare i cittadini georgiani a riprendersi dalle conseguenze della pandemia. Le misure comprendono l'assistenza sociale per le famiglie vulnerabili e il sostegno alle imprese che hanno mantenuto i posti di lavoro in questi tempi difficili. (segue) (Beb)