Ue-Georgia: firmati due accordi da 129 milioni di euro per affrontare Covid e impatto economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede inoltre di aumentare il numero di letti nelle unità di terapia intensiva. Il secondo programma di sovvenzioni da 54 milioni di euro comprende misure destinate alle regioni al di fuori della capitale. Il programma si concentrerà sulle autorità locali e su azioni concrete per i cittadini, come la riabilitazione o la costruzione di infrastrutture nelle aree urbane, la promozione dello sviluppo turistico e il sostegno alle Pmi e all'innovazione. Il programma include anche misure per sostenere il decentramento e coinvolgere i cittadini nel processo decisionale a livello locale. Oltre a questi due accordi, il pacchetto di misure dell'Ue a sostegno della lotta contro il Covid-19 per la Georgia comprende forniture mediche, assistenza sociale ai gruppi vulnerabili, prestiti e sussidi alle imprese e agli agricoltori, nonché sostegno finanziario diretto al bilancio dello Stato. (Beb)