India: coronavirus, casi risolti superano cinque milioni

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 6.145.292, con 96.318 decessi e 5.101.397 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 947.576. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus e il Maharashtra è il più colpito. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 70.589 nuovi casi e 762 decessi: da quasi un mese i rispettivi incrementi giornalieri erano superiori a 75 mila e mille. Il tasso di recupero è del 83,01 per cento e quello di mortalità è dell’1,57 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.142.811 test e il totale è arrivato a 73.110.041, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). L’India è al secondo posto al mondo per casi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il primo caso è stato individuato il 30 gennaio e il milionesimo il 16 luglio, dopo 167 giorni, mentre il totale dei contagi è passato da uno a due milioni in 21 giorni, da due a tre milioni in 16 giorni, da tre a quattro milioni in 13 giorni, da quattro a cinque milioni in undici giorni e da cinque a sei milioni in dodici giorni. Secondo uno studio del Birla Institute of Technology and Science (Bits) di Pilani, nel Rajasthan, la prossima settimana potrebbe essere toccata la quota di sette milioni. (segue) (Inn)