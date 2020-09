India: coronavirus, casi risolti superano cinque milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Dall’8 giugno (fase 1) è iniziata una graduale ripresa delle attività: hanno potuto riaprire i luoghi di culto, gli alberghi, i ristoranti e i centri commerciali. Dal primo luglio (fase 2) è iniziato un progressivo ampliamento dei voli interni e dei collegamenti ferroviari per passeggeri. Il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è stato limitato alle zone di contenimento, di competenza dei singoli Stati e Territori e in accordo con le direttive nazionali. Diversi Stati hanno prorogato il lockdown sui loro territori, mentre altri hanno adottato l’opzione di blocchi limitati al fine settimana. (segue) (Inn)