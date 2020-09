Cultura: a Milano Palazzo Castiglioni apre le proprie porte alle mostre di Photofestival 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rigore dello sguardo che accomuna autori famosi e più giovani che si sono misurati in epoche diverse con l'architettura, la ricerca di prospettive, il paesaggio, la moda; il racconto in bianco nero della Cina di Milano, nel processo di fusione in atto tra le due culture; la rappresentazione delle luci e della ombre della vita di tutti i giorni da parte di un attento osservatore della prossemica del quotidiano; un reportage intimo e allo stesso tempo universale su luoghi geografici, architettonici e metaforici; le immagini realizzate con la tecnica della doppia esposizione per rendere la moltitudine di colori, suoni e sensazioni di una città turca. Queste le tematiche delle cinque mostre fotografiche ospitate dal 1 al 15 ottobre 2020 nella storica cornice di Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano nell'ambito della 15a edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d'autore partita il 7 settembre e in programma fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti diffusi in tutta la Città Metropolitana di Milano e in diverse località della Lombardia. (Com)