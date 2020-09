Trasporti: dall'Ue 54 milioni di euro, 255 stazioni ricarica elettrica in Italia e autobus puliti a Parigi e Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta contribuendo con altri 54 milioni di euro a cinque progetti che mirano a fornire servizi di trasporto più sicuri e più ecologici. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che tra i progetti selezionati ci sono quelli per la realizzazione di autobus più puliti con infrastrutture di ricarica a Parigi e Barcellona. I progetti prevedono anche la costruzione di 255 nuove stazioni di ricarica elettrica sulle strade italiane e l'installazione dell'Ertms, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System) su 238 veicoli ferroviari nel Baden-Wurttemberg, in Germania. I progetti saranno sostenuti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, Cef), il meccanismo finanziario dell'Ue a sostegno delle infrastrutture di trasporto, e contribuiranno ulteriormente alla decarbonizzazione dei trasporti come stabilito nell'European Green deal. (Beb) (Beb)