Svizzera: Sommaruga, necessario mantenere frontiere aperte con Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera intende mantenere aperte le frontiere con i Paesi vicini aperte in questa fase di crisi dettata dal coronavirus. Lo ha confermato la presidente della Confederazione svizzera, Simonetta Sommaruga, in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo Sommaruga, è necesarip “mantenere l'approccio adottato dalla Svizzera di escludere i lavoratori frontalieri dal regime di quarantena". Sul referendum di domenica scorsa che ha respinto la riduzione delle quote di lavoratori stranieri in ingresso in Svizzera, il capo di Stato ha sottolineato come dalla popolazione svizzera sia arrivata la conferma sul consenso alla “libera circolazione delle persone” che rappresenta “una buona cosa per il nostro Paese ma lo è anche per tutta Europa".(Res)