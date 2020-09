Milano: De Corato, con arrivo ciclabile in piazzale Loreto, l'operazione "ingorgo" del Comune è riuscita con successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera l'ennesimo grave incidente in monopattino in via Padova. Oggi, con buona pace della sicurezza stradale, la conclusione in piazzale Loreto del folle tracciato della pista ciclabile che collega piazza San Babila a Sesto Marelli. Linee tratteggiate bianche, linee continue gialle e uno spartitraffico per delimitare la corsia riservata ai ciclisti più insicura d'Italia". Commenta così l'assessore regionale alla sicurezza stradale Riccardo De Corato i filmati e le fotografie che ritraggono piazzale Loreto questa mattina, non in un orario di punta. "Uno spartitraffico, di cui non si comprende la necessità - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - che compare improvvisamente in mezzo alla strada restringendo di fatto le corsie di chi si immette in rotonda ed intasando di conseguenza il traffico. Alla Giunta meneghina non importa il crescente numero di incidenti che coinvolgono biciclette e monopattini, come non importa l'esasperazione dei lavoratori che si spostano in auto: quello che conta è solo portare a termine il suo folle piano di cospargere Milano di piste ciclabili concludendo così con successo una 'operazione ingorgo'. Areu dal 1° giugno 2020 a oggi ha registrato 163 richieste di soccorso per incidente in monopattino e 649 (tra cadute ed investimenti) in biciletta". "Per il Comune - conclude De Corato - è bastato tracciare delle righe di vernice sull'asfalto per realizzare queste piste ciclabili, senza preoccuparsi minimamente del congestionamento del traffico e della pericolosità di questi tracciati. Addirittura, in questo caso, il percorso per le bici si interrompe con la fermata dell'autobus all'altezza del civico 1 di viale Monza". (Com)