omania: luglio 2002, in calo produzione industriale e investimenti stranieri diretti

- Nei primi sette mesi del 2020 la produzione industriale in Romania è diminuita del 14,9 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Lo rilevano i dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ins), i quali indicano che le quote più basse si osservano nell'industria manifatturiera (16,5 per cento) ed estrattiva (11 per cento). Successivamente, però, la produzione industriale si è ripresa, con una crescita dell'8 per cento a luglio 2020 rispetto al mese precedente. Anche gli investimenti stranieri diretti sono diminuiti nei primi sette mesi dell'anno del 60,23 per cento rispetto al periodo gennaio - luglio 2019 come riferisce la Banca centrale di Romania. (segue) (Rob)