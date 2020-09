omania: luglio 2002, in calo produzione industriale e investimenti stranieri diretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti dei non residenti nel Paese hanno raggiunto 1,326 miliardi di euro, rispetto ai 3,335 miliardi di euro nei primi sette mesi dello scorso anno. Il numero delle nuove imprese a capitale straniero è calato del 37 per cento nei primi sette mesi del corrente anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Il maggior numero di aziende registrate si osserva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazioni auto e moto, che rappresentano il 31,42 per cento del totale. A fine luglio 2020, in Romania erano registrate 229.000 imprese a capitale straniero. Rob (Rob)