Speciale difesa: Hong Kong, governo consegna molo militare a guarnigione dell'Esercito

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha consegnato ufficialmente il porto militare centrale all'Hong Kong Garrison, guarnigione dell'Esercito popolare di liberazione (Pla). Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha partecipato alla cerimonia di consegna e ha tenuto un discorso, affermando che l'evento ha un importante significato costituzionale poiché sottolinea pienamente il rapporto tra il governo centrale e l'ex colonia britannica in base al principio "Un paese, due sistemi". "Il molo militare lungo 150 metri sulla sponda settentrionale dell'isola di Hong Kong è l'ultima struttura militare che deve essere rifornita per essere utilizzata dalla guarnigione di Hong Kong del Pla, che già gestisce altri 18 siti militari della città. Il governo di Hong Kong deve lasciare liberi 150 metri nel lungomare in un luogo vicino alla caserma centrale per il rifornimento del molo militare per la guarnigione di Hong Kong, al termine dei lavori di bonifica nella zona centrale", ha spiegato Lam. La consegna non è avvenuta prima perché i lavori di bonifica sono stati "ritardati di molti anni a causa di vari problemi", ha precisato l'amministratore delegato. (Cip)