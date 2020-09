Speciale difesa: Germania, fregata Rheinland-Pfalz operativa dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima delle fregate di classe F125 in dotazione alla marina tedesca, la Rheinland-Pfalz diverrà operativa nel 2021. È quanto reso noto dall'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo delle Forze armate tedesche (Baainbw). Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'unità entrerà in servizio in notevole ritardo rispetto al termine originariamente stabilito al 2017. Tale posticipo è stato causato da “problemi con hardware e software nei sistemi comando, armi e operazioni. A ogni modo, la Rheinland-Pfalz è “uno dei sistemi d'arma più moderni delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e attualmente sta per salpare al fine di effettuare i test operativi. Oltre alla Rheinland-Pfalz, della classe F125 fanno parte le fregate Nordrhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg e Sachsen-Anhalt. In realtà, avrebbe dovuto essere messo in servizio nel 2017. Tuttavia, c'erano problemi con l'hardware e il software nel complesso sistema di comando, armi e dispiegamento delle fregate. Complessivamente, le quattro fregate dovrebbero avere un costo di 3,1 miliardi di euro. Le unità sono state costruite dal consorzio tedesco Arge F-125, formato da Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato industriale Thyssenkrupp, e dai cantieri navali Luerssen di Brema. (Geb)