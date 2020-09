Speciale difesa: Tofalo (M5s), legame con Stati Uniti importante strumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il legame tra Italia e Stati Uniti è storico, forte e consolidato. Gli impegni e gli sforzi nel settore della Difesa sono strategici per consentire di offrire immediate opportunità di sviluppo anche ad aziende che si occupano di ricerca applicata nel settore civile. L'industria ha bisogno di una spinta che solo progetti ad alto valore tecnologico possono dare. Un esempio è il rafforzamento della partnership in ambito spaziale". Queste le parole del sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, in una nota. "La visione internazionale dell'Italia si basa su due pilastri: l'Alleanza Atlantica e l'Unione europea. In tale contesto è fondamentale rafforzare la collaborazione sullo sviluppo di tecnologie che operano in ogni dominio, con particolare attenzione a quello cibernetico e spaziale. Sono queste le dimensioni in cui si svolgeranno le sfide del futuro", ha aggiunto. "Una Nato più forte si può avere costruendo regole condivise su terreni che ad oggi non sono completamente perimetrati dal punto di vista giuridico", evidenzia Tofalo. (Com)