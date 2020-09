Speciale difesa: Iraq, convoglio militare della coalizione Usa colpito da ordigno esplosivo nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio militare della coalizione a guida Usa è stato colpito da un ordigno esplosivo improvvisato nella provincia di Dhi Qar, nel sud dell’Iraq. Lo riferisce l'ufficio per le relazioni esterne delle Forze armate irachene, come riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Si tratta del primo attacco del genere da quando sia il premier Mustafa al Kadhimi che il leader sciita Muqtada al Sadr hanno esplicitamente condannato le azioni contro obiettivi a stelle e strisce. Nei giorni scorsi, il segretario d Stato Usa, Mike Pompeo, avrebbe messo in guardia il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, dalla possibile chiusura dell'ambasciata statunitense a Baghdad laddove gli attacchi contro gli interessi Usa nel paese non cessassero. Lo ha riferito il quotidiano statunitense "Washington Post" citando fonti anonime informate sul dossier. Dall’uccisione di Qassem Soleimani in un raid statunitense presso Baghdad, i lanci di razzi o l’esplosione di ordigni ai danni di interessi Usa e degli alleati internazionali nel paese sono diventati quasi quotidiani. (Res)