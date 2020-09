Speciale difesa: Pompeo in Grecia, dialogo strategico e rafforzamento cooperazione su difesa, energia e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia e Stati Uniti hanno ribadito il reciproco interesse nel rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione in una serie di settori, tra cui difesa e sicurezza, energia e commercio. E’ quanto hanno concordato i governi dei due paesi al termine dell’incontro a Salonicco tra il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. L’incontro si inscrive nell’ambito della revisione ad alto livello del dialogo strategico tra Stati Uniti e Grecia, in previsione del terzo appuntamento di questo foro di confronto bilaterale che si terrà a Washington nel 2021. Secondo quanto riferito dalla diplomazia greca con un comunicato, gli Stati Uniti e la Grecia hanno così riaffermato il loro impegno per il Dialogo strategico come testimonianza delle "eccezionali relazioni bilaterali" tra i due Paesi. A livello di cooperazione regionale, gli Stati Uniti e la Grecia hanno riaffermato la loro convinzione che i problemi di delimitazione marittima nella regione del Mediterraneo orientale dovrebbero essere risolti pacificamente in conformità con il diritto internazionale. A questo proposito, gli Stati Uniti hanno accolto con favore la confermata disponibilità della Grecia a impegnarsi con altri paesi della regione per raggiungere accordi sui confini marittimi attraverso il dialogo e in conformità con il diritto internazionale. Gli Stati Uniti e la Grecia hanno anche ribadito la loro dedizione a rafforzare la loro stretta cooperazione come alleati della Nato, utilizzando tutti i mezzi appropriati a loro disposizione, al fine di salvaguardare la stabilità e la sicurezza nella regione più ampia. (Gra)