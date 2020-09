Speciale difesa: ministro della Difesa Turchia su Nagorno-Karabakh, stop agli attacchi e ai mercenari armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia deve sospendere immediatamente i propri attacchi e ritirare dal Nagorno-Karabakh i mercenari e i terroristi che ha portato dall'estero. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riferisce l'agenzia stampa "Anadolu". Akar ha ribadito che la Turchia è a fianco dei "fratelli azerbaigiano" nella difesa dello loro terra, aggiungendo che l'Armenia deve ritirarsi da "territori azerbaigiani occupati" per raggiungere la pace e la stabilità nella regione. Sono in corso scontri lungo l'intera linea di contatto del Nagorno-Karabakh che hanno provocato vittime da ambo le parti. (Tua)