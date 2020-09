Speciale difesa: uso improprio voli di Stato Sudafrica, opposizione chiede dimissioni ministra della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei partiti di opposizione del Sudafrica hanno chiesto le dimissioni della ministra della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, sanzionata dalla presidenza per aver abusato di un volo di Stato facendo viaggiare con lei in Zimbabwe una delegazione della maggioranza per affari non collegati alla sua missione ufficiale. Lo riferisce la stampa locale. Secondo il deputato di Alleanza democratica, Kobus Marais, l'azione intrapresa dal presidente Cyril Ramaphosa - che ha sospeso lo stipendio al ministro per tre mesi - non è sufficiente. "Questo richiamo non esprime quanto sia serio il presidente Ramaphosa riguardo alla poca considerazione dei suoi doveri avuta dal ministro, ma illustra quanto sia debole nell'esigere che i membri del suo partito ed il suo esecutivo rendano conto" dell'accaduto. Per il leader del Fronte della libertà Più (Ff Plus), Pieter Groenewald, la sanzione decisa da Ramaphosa è "semplicemente uno stratagemma per pacificare il pubblico". La punizione "non è abbastanza severa per una trasgressione molto grave", ha sottolineato Groenewald, sostenendo che il capo dello Stato "avrebbe dovuto licenziarla immediatamente. Questa sarebbe stata la decisione corretta". (Res)