Speciale difesa: ministro Difesa francese, saremo primo datore di lavoro nel Paese nel 2021

- Il ministero della Difesa francese sarà quello che assumerà più personale nel 2021. Lo ha detto il ministro della Difesa di Parigi, Florence Parly, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien" parlando del bilancio del suo ministero dopo la presentazione della manovra economica al Consiglio dei ministri. "Assumeremo 26.700 giovani, alcuni molto qualificati, altri senza qualifiche. Inoltre, ci sarà la creazione di 300 posti di lavoro, orientati sulle nostre priorità, l'intelligence e il cyber", ha aggiunto la ministra, spiegando che "il profilo ricercato è essenzialmente quello di diplomati in scienze politiche, ingegneri ed esperti, ma anche giovani con percorsi molto differenti". "Continuiamo gli investimenti nel settore spaziale, al quale la legge di programmazione militare destina più di 4 miliardi di euro. È un settore chiave: per comunicare, geolocalizzarsi e osservare il terreno, i nostri Eserciti hanno bisogno di satelliti", ha affermato il ministro. "Continuiamo il programma di rinnovamento delle fregate, avremo un totale di 8 fregate multimissione entro il 2022. Tra il 2012 e il 2022 avremo beneficiato di otto fregate di nuova generazione al posto di due nel decennio precedente", afferma Parly. La ministra della Difesa evoca poi l'acquisizione di dodici caccia Rafale da parte della Grecia, spiegando che si tratta di un'operazione da due miliardi di euro. Parly ricorda che il contratto con Atene permetterà di creare 7 mila posti di lavoro su 18 mesi all'interno del gruppo Dassault e nelle piccole e medie imprese che collaborano al progetto. (Frp)