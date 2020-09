Energia: Donnarumma (Terna), importante lavorare sul sistema degli accumuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quanto operatore di sistema, Terna deve favorire la crescita continuando ad investire nello sbottigliamento della rete e impegnandosi a raggiungere bene e in tempi brevi le aree di potenziale sviluppo. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenuto oggi alla prima giornata dell’Italian Energy Summit del “Sole 24 Ore”. “Nel quadro di questo ruolo, il sistema degli accumuli rappresenta un tema che andrà dibattuto nei prossimi anni, essendo una necessità di sistema e alla luce della necessità di controllare la sovrapproduzione di energia: bisogna adeguare il sistema elettrico per raccogliere il contributo delle fonti non programmabili, e questo obiettivo è parte integrante dei nostri piani e della nostra ricerca”, ha spiegato, sottolineando poi la necessità di accelerare nel campo della digitalizzazione. “Su quest’ultimo aspetto il clima in cui ci troviamo potrebbe essere favorevole per quanto riguarda gli iter autorizzativi, come dimostrato anche dal decreto Semplificazioni”, ha concluso. (Ems)