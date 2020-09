Coronavirus: Greco (M5s), in Molise carenze nell'organizzazione sanitaria su norme anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Greco, "questa pericolosa organizzazione, data la già avvenuta riapertura delle scuole altomolisane, espone tutta la regione al rischio di una possibile impennata dei contagi, senza contare alle difficoltà che utenti e strutture potranno dover sopportare con l'arrivo della normale influenza stagionale". Davanti a questo quadro, annuncia, "ho scritto al direttore generale Asrem Oreste Florenzano, al direttore sanitario Maria Virginia Scafarto e al direttore amministrativo Antonio Lastoria oltre che al presidente della Regione Donato Toma e, per conoscenza, al sindaco di Agnone Daniele Saia. Ho chiesto ad ognuno di loro, per le proprie competenze, di attivarsi per garantire il Servizio di continuità assistenziale su tutto il territorio regionale e, in particolare, ad individuare e predisporre immediatamente mezzi e strutture mobili per garantire la somministrazione domiciliare dei tamponi in tutto l'alto Molise". (Gru)