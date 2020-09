Bielorussia-Russia: Lukashenko e Putin intervengono da remoto al forum delle regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Bielorussia e Russia, Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin, non hanno preso parte personalmente alla sessione plenaria del forum bilaterale delle regioni, limitandosi quest'anno a intervenire con dei video messaggi. Lukashenko nel suo video messaggio ha definito il Forum un'importante continuazione del dialogo aperto con Putin a Sochi. "Il vertice di oggi è importante per l'Unione di stati in quanto prosegue il dialogo che io e il presidente della Federazione Russa abbiamo avviato durante il nostro incontro a Sochi nel settembre di quest'anno. Questo è un altro passo importante verso il rafforzamento del buon vicinato e lo sviluppo della cooperazione tra i nostri popoli fraterni", ha dichiarato, citato sul canale Telegram "Pool Pervy". Il forum delle regioni Russia-Bielorussia 2020 è dedicato al 75mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica.(Rum)