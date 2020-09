Droga: traffico di hashish tra Italia e Spagna, 9 misure cautelari a Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza ha eseguito 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di traffico di sostanze stupefacenti a Palermo. Per 3 degli odierni arrestati è stata disposta la misura cautelare in carcere, per 2 i domiciliari e per i restanti l'obbligo di dimora presso il Comune di Palermo. Durante le indagini relative all'importazione di droga dalla Spagna al capoluogo siciliano, sono state di ricostruite spedizioni illecite per oltre 180 chili di sostanza stupefacente, in particolare hashish, per un valore di mercato di circa 2 milioni di euro. I trafficanti si recavano personalmente in Spagna da dove preparavano le spedizioni verso l'Italia grazie a pacchi regali recapitati a indirizzi inventati. (Ren)