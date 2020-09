Spagna: ex presidente Bankia assolto da reati di frode e falso in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera penale della Corte di giustizia spagnola ha assolto l'ex presidente di Bankia ed ex ministro dell'Economia del Partito popolare (Pp), Rodrigo Rato, dall'accusa di frode contro gli investitori e falso in bilancio. La sentenza sottolinea che la quotazione in Borsa di Bankia nel 2011 era stata approvata da tutte le autorità di vigilanza, tra le quali la Banca di Spagna, e che il prospetto che conteneva le informazioni finanziarie e non finanziarie era "esteso ed accurato" tale da permettere agli investitori di "formarsi un un parere motivato". Allo stesso modo, la Camera ha sottolineato che le informazioni economiche e finanziarie che Bankia ha fornito al mercato in occasione dell'entrata in borsa "non possono essere materialmente qualificate come false" in quanto non violavano la normativa allora vigente e "rispettavano le prescrizioni dell'autorità di regolamentazione". (Spm)