Abi: al via dal 3 ottobre XIX edizione di Invito a Palazzo

- Sabato 3 ottobre parte la XIX edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'Abi che ogni anno, per un'intera giornata, mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria. Fino al 10 ottobre - si legge in una nota - l'esperienza continuerà in forma digitale con eventi live streaming, video e visite virtuali sui portali delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d'Italia. Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione (www.palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale delle banche in Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco e del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha dichiarato: "Invito a Palazzo 2020 si rafforza e si rinnova venendo incontro alle esigenze organizzative dettate dall'emergenza ancora in atto. La manifestazione si svolgerà soprattutto in forma digitale attraverso la promozione di contenuti audio-video e multimediali condivisi con il grande pubblico sui canali digitali, permettendo così ai visitatori di vivere un'esperienza nuova e coinvolgente per avvicinarsi alla conoscenza da punti di vista differenti. Sabato 3 ottobre, come di consueto, sarà possibile visitare nel rispetto delle misure per contenere tutti i rischi alcune sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria, le collezioni d'arte, le mostre temporanee, archivi storici e tanto altro." (segue) (Com)