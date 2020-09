Repubblica Ceca: ministro Sanità, governo valuta dichiarazione Stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità della Repubblica Ceca, Roman Prymula, chiederà al governo di dichiarare lo stato di emergenza in relazione al peggioramento dell'epidemia di coronavirus nel paese. Lo riferisce il settimanale "Respekt". La questione sarà discussa nella riunione dell'esecutivo che si terrà domani 30 settembre, assieme ad altre misure per contenere la diffusione del virus. Il primo ministro ceco Andrej Babis ha detto all'emittente "Nova Tv" che probabilmente il governo accoglierà la proposta. Il vicepremier Jan Hamacek si aspetta che lo stato di emergenza venga utilizzato per circoscrivere gli eventi di massa. (Vap)