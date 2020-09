Spagna: Novartis cede a Siegfried stabilimenti di Barbera del Valles e El Masnou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale farmaceutica Novartis cederà gli stabilimenti di Barbera del Valles e El Masnou (Barcellona) all'azienda svizzera Siegfried che si assumerà la responsabilità di tutte le attività di produzione. Novartis ha dichiarato in una nota che questa operazione non avrà alcun effetto per i circa 1.000 lavoratori che manterranno le stesse condizioni contrattuali, ma, al contrario, "rafforzerà il posizionamento degli impianti, garantendo l'esperienza tecnica locale". Secondo la multinazionale, il portafoglio di Novartis sta cambiando e, con l'avanzare della ricerca biomedica e delle terapie innovative, l'azienda sta adeguando le proprie capacità. Lo stabilimento di Barbera è la più grande fabbrica in Spagna per la produzione e l'esportazione di formati farmaceutici orali solidi (capsule, compresse), mentre quello di El Masnou è specializzato nella produzione di gocce oculari sterili e unguenti per la cura degli occhi, nonché di prodotti nasali. (Spm)