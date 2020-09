Pil: Istat, ripresa in Eurozona nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre, l'attività economica mondiale ha subito un drastico calo a causa delle misure di contenimento della pandemia. Il commercio internazionale di merci è diminuito in volume del 12,5 per cento, valore senza precedenti storici.Tuttavia, a giugno si è manifestato un primo segnale di inversione di tendenza (+7,6 per cento rispetto al mese precedente). Così l'Eurozone economic outlook diffuso da Istat, Ifo e Kof. Nell'area dell'euro, nel secondo trimestre del 2020 il Pil si è contratto dell'11,8 per cento rispetto al trimestre precedente. Il calo dell'attività economica è stato diffuso a tutte le componenti della domanda, che hanno segnato il maggior contributo negativo degli ultimi anni: la spesa per consumi è diminuita del 12,4 per cento e gli investimenti fissi lordi del 17 per cento. La caduta è stata diffusa tra i paesi ma con intensità differenziate. In Germania il Pil è sceso del 9,7 per cento, Italia e Francia hanno registrato riduzioni più accentuate (-12,8 per cento e–13,8 per cento rispettivamente) mentre in Spagna il calo è stato più marcato (-18,5 per cento). I dati trimestrali della contabilità nazionale, tuttavia, sintetizzano forti fluttuazioni su base mensile, come segnalato dagli indici delle vendite al dettaglio e della produzione industriale, per i quali al forte calo di marzo e aprile si è associato un ampio rimbalzo in maggio e giugno. (segue) (Ren)