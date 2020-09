Pil: Istat, ripresa in Eurozona nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa, secondo la nota, è confermata dall'andamento positivo dell'indicatore del clima economico (Esi), che si è esteso anche al mese di agosto. In particolare, la fiducia dei consumatori ha registrato un lieve miglioramento mentre quella delle imprese ha evidenziato segnali di maggiore tonicità in tutti i settori anche se il livello registrato nei servizi rimane decisamente più basso. La produzione industriale ha continuato a crescere nel mese di luglio (+4,1 per cento rispetto al mese precedente), anche se a ritmi inferiori rispetto al bimestre precedente. Dopo un calo congiunturale del -15,8 per cento nel secondo trimestre, la produzione industriale è prevista segnare un deciso rimbalzo nel terzo trimestre (+15,2 per cento), per poi continuare a crescere a tassi più moderati nei due trimestri successivi (+1,4 per cento e +1,0 per cento rispettivamente). L'utilizzo della capacità produttiva nel settore manifatturiero è aumentato al 73 per cento nel terzo trimestre, ma è ancora inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto ai valori precedenti la crisi. (Ren)